Alckmin diz que 'grandes viradas' acontecem na última semana de campanha

Geraldo ALckmin e Antonio Anastasia cumpriram agenda de campanha em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (foto: Hugo Cordeiro/PSDB )

Em campanha por Minas nesta quarta-feira, o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que espera “a grande virada” nesta última semana de campanha antes da eleição em primeiro turno, marada para o próximo domingo.“Nós temos absoluta fé no Brasil. Vamos chegar no domingo com coerência, trabalhando e pedindo voto. As grandes viradas acontecem no final. Estamos trabalhando firme”, disse em caminhada por Uberlândia, no Triângulo.Sem citar nominalmente os dois primeiros colocados na pesquisa, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando haddad (PT), respectivamente, o tucano disse que a polarização entre candidatos de direita e esquerda afeta o país em sua intenção de votar a crescer economicamente.“Eu acho que o radicalismo de esquerda e de direita dificulta a retomada da economia. Eu acho que a gente consegue unir mais para a gente retomar a economia para o Brasil voltar a crescer ter economia, emprego, renda, para melhorar a vida das pessoas”, disse.Ainda de acordo com ele, a eleição não está definido e o número de indecisos influencia bastante no resultado. “Esses últimos dias são decisivos. A eleição ainda está aberta , porque você tem no voto espontâneo praticamente mais de 20% de não definidos. E mesmo a intenção de voto pode mudar . E no, caso federal, nós defendemos a terceira via”, afirmou.Geraldo Alckmin ainda destacou a importância e confiabilidade das urnas. Para ele, o sistema de apuração é exemplo para todo o mundo.“Brasil tem um sistema de apuração que é um exemplo pro mundo. Antigamente, a apuração da eleição de um deputado levava cinco dias para ser apurada. Hoje uma eleição nacional, em um país continental como é o Brasil, 11 horas da noite, 10 horas você já tem o resultado. É importante reconhecer esses avanços”, declarou.Ao lado do candidato do PSDB ao governo de Minas, Antonio Anastasia, o presidenciável disse que se tivesse a oportunidade doaria votos ao colega de partido em Minas. “Eu se tivesse dez votos eu daria os dez votos para o Anastasia. Ele é uma das pessoas mais corretas, mais íntegras e mais preparadas que eu conheço”, afirmou.