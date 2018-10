Paes diz que terá pelo menos metade do secretariado ocupado por mulheres

O candidato do DEM ao governo do Estado do Rio, Eduardo Paes, disse há pouco,

no debate da TV Globo, que terá pelo menos a metade de sua secretaria ocupada por mulheres. Em resposta à candidata do PT, Márcia Tiburi, Paes defendeu a participação das mulheres na política, mas foi obrigado a responder sobre seu ex-secretário na Prefeitura do Rio Pedro Paulo.



Deputado federal pelo MDB e candidato (derrotado) de Paes nas eleições municipais de 2016, Pedro Paulo foi acusado de agressão física contra sua ex-mulher. "Pedro Paulo foi absolvido", afirmou Paes.



O ex-prefeito do Rio lembrou nomes de mulheres que ocuparam cargos em seus dois mandatos na Prefeitura carioca, como Eduarda de la Rocque (Fazenda) e Maria Silvia Bastos Marques, executiva que foi presidente da Empresa Olímpica Municipal (EOM) durante a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016.



"Vamos ter pelo menos metade do secretariado ocupado por mulheres", prometeu Paes.