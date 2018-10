Datafolha: Bolsonaro, 32%; Haddad, 21%; Ciro, 11%; Alckmin, 9%

(foto: Montagem/EM/D.A. Press)

O candidato à presidência do PSL, deputado Jair Bolsonaro, subiu quatro pontos e alcançou 32% das intenções de voto de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (2). Em segundo lugar, Fernando Haddad (PT), tem 21% da preferência dos eleitores de acordo com o Datafolha, ele oscilou um ponto percentual negativamente.Em terceiro lugar aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes, que se manteve com 11% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) aparece na quarta colocação, com 9% das intenções de voto – antes o tucano tinha a preferência de 10%.Em seguida aparecem Marina Silva (Rede), com 4%; João Amoêdo (Novo), co 3%; Henrique Meirelles (MDB), 2%; Álvaro Dias (Podemos), 2% e Cabo Daciolo (Patriota), 2%. Os outros candidatos, Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PPL), Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.Eleitores que afirmam votar branco ou nulo são 8% e os que não sabem ou não responderam são 5%. O Datafolha entrevistou 3.240 eleitores de 225 municípios nesta terça-feira (2). A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Rejeição



O levantamento apurou também a rejeição dos candidatos, em que os entrevistados respondem em quem eles não votariam de jeito nenhum no primeiro turno da eleição. Jair Bolsonaro é rejeitado por 45% dos entrevistados, seguido de Fernando Haddad, com rejeição de 41% de acordo com o Datafolha. A rejeição ao petista foi a que mais cresceu, passando de 32% para 41%.



A candidata da Rede, Marina Silva, é a terceira com maior rejeição, 30%, seguida de Geraldo Alckmin, rejeitado por 24%; Ciro Gomes, 22%; Henrique Meirelles e Guilherme Boulos, com 15% cada; Álvaro Dias e Vera Lúcia, 13%; Eymael e Amoêdo, 12% e João Goulart Filho, rejeitado por 11%. Todos os candidatos são rejeitados por 3% dos entrevistados e 1% afirmam que votariam em qualquer um. Outros 4% não souberam responder.



Segundo turno



O Datafolha levantou também os cenários do segundo turno. Bolsonaro e Haddad empatam tecnicamente, com o capitão reformado dois pontos à frente: 44% a 42%.





Em disputa com Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, Bolsonaro também aparece empatado tecnicamente nas simulações para o segundo turno. Ciro aparece com 46% e Bolsoanro com 42% no embate direto. Já Alckmin aparece com 43% das intenções de voto e Bolsonaro com 41%.