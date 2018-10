Ciro: 'tem 43% do eleitorado que admite mudar de voto e eu tô de olho nisso aí'

O candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou que vê espaço para crescimento do apoio a ele nesta última semana. "Tem 43% do eleitorado que admite mudar de voto e eu tô de olho nisso aí", afirmou, sem, no entanto, deixar de criticar os institutos de pesquisa.



Ciro também advogou mais uma vez contra a polarização política. "Esta confrontação odienta entre (Jair) Bolsonaro e o PT vai levar o Brasil ao abismo", disse. "Se antes eu dizia que eu queria ser presidente, agora eu falo que eu tenho de ser presidente para enfrentar isso."



Durante a coletiva a jornalistas, realizada na porta da fábrica da GM onde Ciro participou de plenária com sindicalistas, um homem passou pela rua gritando Bolsonaro.



Ciro disse então que vai lutar pela reconciliação do País e contra o "fascismo" que alguns apoiadores de Bolsonaro emanam. Ele também afirmou que vai "tirar a máscara" do capitão da reserva.



Questionado sobre o eventual impacto que a delação do ex-ministro Antonio Palocci poderia ter no quadro eleitoral, Ciro pregou moderação aos eleitores.



"Se eu fosse o povo brasileiro não deixaria me levar por estes assuntos de última hora", disse.



Trump



O candidato do PDT manifestou preocupação sobre as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a postura comercial brasileira. "Está anunciada uma tensão que vai estressar o comércio internacional brasileiro", disse.



Ciro voltou a criticar também o acordo Boeing-Embraer. O pedetista voltou a dizer que, se eleito, vai revogar a parceria.