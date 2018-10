'Economia que Bolsonaro e Mourão defendem é a do Temer ao quadrado', diz Ciro

O candidato à Presidência nas eleições 2018 pelo PDT, Ciro Gomes, fez duros ataques às falas do vice de Jair Bolsonaro (PSL), General Hamilton Mourão (PRTB), que criticou novamente nesta terça-feira, 2, o 13° salário.



"Abaixo desta retórica moralista toda falsa há um projeto de economia política que é o (Michel) Temer ao quadrado", afirmou Ciro, durante ato com sindicalistas na porta da fábrica da GM, em São Caetano do Sul.



Para Ciro, no entanto, ao criticar diretamente o 13° salário, Mourão está sendo apenas "menos malicioso, menos mentiroso" que o capitão da reserva. "Ele (Bolsonaro) já disse que os trabalhadores brasileiros têm de fazer uma opção entre empregos ou direitos", afirmou.



O pedetista afirmou também que os trabalhadores do Brasil precisam "de mais direitos" e não de questionamentos sobre os já existentes. "Nós precisamos preservar a renda do trabalhador", disse.