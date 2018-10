Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

A data é 1º de outubro de 2018. Uma segunda-feira. Foi ontem a decisão do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), de retirar o sigilo da delação premiada do ex-ministro da Fazenda Antonio Palloci.



Se no meio do caminho tem as propinas da Odebrecht, melhor continuar com o calendário: terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e Dia da Eleição, no domingo, o dia de ir à missa e às urnas. Afinal, só rezando mesmo diante do atual cenário político no país. Considerado tucano pelos petistas, Sérgio Moro passa recibo ao quebrar, logo agora, o segredo de Justiça.



Se não ofende, vale indagar se o ex-ministro Palocci vai escrever um livro. É que em sua delação ele informa sobre a reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada. Estavam presentes também, segundo Palocci, a à época futura presidente Dilma Rousseff (PT), que depois sofreu o impeachment, além do então presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli.



Não é mania de data, mas ontem o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, esteve mais uma cvez om o ex-presidente Lula. E logo em Curitiba. Ficou duas horas lá na tal cela especial. E não citou o juiz Moro na saída. Talvez não tivesse ainda recebido a informação, mas como teve ato ainda lá, certamente já saberia, mas preferiu falar de 13º, sua temática de campanha desde que o vice de Bolsonaro, general Mourão, andou falando sobre o direito trabalhista acabar.



Vale também o registro da defesa de Lula, feita pelo advogado Cristiano Zanin Martins. “Moro juntou ao processo por iniciativa própria de ‘ofício’ depoimento prestado pelo Sr. Antônio Palocci na condição de delator com o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos para Lula e seus aliados, até porque o próprio juiz reconhece que não poderá levar tal depoimento em consideração no julgamento da ação penal”.



Os “efeitos políticos para Lula e seus aliados, pelo jeito, custaram caro aos contribuintes”. Pelo menos é o que ainda revela Antonio Palocci, que cuidava das contas. “Pode citar que as campanhas presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014, aproximadamente, R$ 600 milhões e R$ 800 milhões, respectivamente”, acrescentou o ex-ministro.



Por fim, as “prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas ilicitudes em quase todos os recursos recebidos”. Quer então o resumo da ópera de tudo o que Palocci delatou?



“A legislação não funciona e incentiva a corrupção.”

Insano

A insanidade mental que assola o país não vem do agressor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Muito antes pelo contrário, faz tempo que é assim. Só que ninguém pode ser preso, por mais miolos que faltem nos eleitores, a menos que estejam em flagrante delito ou cumprindo sentença criminal condenatória por crime inafiançável. É o que reza a legislação eleitoral. A notícia de fato, no entanto, é “uma avaliação psiquiátrica realizada por um profissional particular, a pedido da defesa de Adelio Bispo de Oliveira, agressor do deputado Jair Bolsonaro, apontou insanidade mental”.



Adiar também

Já que falamos em data, em 4 de novembro começa o horário de verão. Ele foi adiado por causa das eleições. Antes previsto, desde o ano passado, para uma semana depois do segundo turno das eleições há agora um novo pedido de adiamento. Ele vem do Ministério da Educação (MEC), que reforçou ser por causa do exame do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). É que a data coincide exatamente com as provas. Afinal, fazem o Enem os estudantes dos estados que têm as maiores populações do país.



Sinal amarelo

Presidenciável do PT, Fernando Haddad deixou a cor vermelha em Minas Gerais meio que pra lá. Desde a ida a Ouro Preto, foi acesa a luz amarela por causa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que é candidata ao Senado. Vale lembrar: “Estou aqui com o Fernando Pimentel e o Fernando Haddad, dois Haddads. Não, dois Pimenteis. Não, um Fernando”. Até hoje isso está incomodando em especial os marqueteiros do presidenciável petista. Daí Haddad buscar passar bem longe da colega de partido.



Haja animação

“Estamos superanimados”, assim mesmo, no plural, declara o presidenciável tucano Geraldo Alckmin em visita a Campinas (SP), onde fez caminhada acompanhado do prefeito, Jonas Donizete, que é do PSB. Só que a notícia de fato é que com amigos assim, o presidenciável tucano não precisa de inimigos. É que a principal liderança na região é o deputado federal Carlos Sampaio, que é do PSDB e não deu as caras. E olha que ele é detentor de nada menos que quatro mandatos na Câmara dos Deputados. Haja animação para Alckmin, vale repetir.



Bate e volta

Quem estará hoje em Belo Horizonte é o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. A bem da verdade, ele dormiu aqui, porque o seu compromisso é uma entrevista à Rádio Itatiaia às 7h, vem cedinho mesmo, daí a vinda de véspera. Depois do compromisso, volta para São Paulo e não tem outras agendas programadas. O motivo continua sendo ficar convalescendo da cirurgia na próstata. Isso, se atender às ordens médicas, mas é improvável que não cumpra a ordem de seus médicos. A vinda ao segundo maior colégio eleitoral explica o esforço.



PINGAFOGO



No santinho, ele traz frase e foto de Juscelino Kubitschek, mas currículo ele tem: foi consultor-geral da República e consultor da União, além de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Trata-se de Galba Velloso. Ele agora é candidato a deputado estadual.



“Acho que a facada não mudou o quadro eleitoral, acho que ninguém vai votar nele por causa da facada.” Apesar do “eu acho”, ele deve ter informações que corroborem. Trata-se do presidente do Ibope, Carlos Montenegro, falando sobre Jair Bolsonaro (PSL).



“Nunca votei no PT e não pretendo votar no PT em nenhum momento”, diz o presidenciável do Novo, João Amôedo. Com a fortuna que tem, faz sentido ele não se aliar a um partido de esquerda. Amoêdo é coerente com sua conta bancária.



“Educação é tudo.” Uma. “Ensino Inclusivo.” Duas. Tem mais, mas é melhor deixar para lá. Se José Maria Eymael (DC), o presidenciável da Democracia Cristã, não detalhou, quem sou eu para dar palpite. Melhor só rezar mesmo.



Enfim, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anda irritado com o Brasil por causa das exportações, o jeito é deixar pra lá. De políticos chatos, bastam os nacionais. Melhor deixar o estrangeiro, repito, pra lá.