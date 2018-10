Sem vices de Haddad e Bolsonaro, debate é marcado por discursos contra 'extremos'

Vices das chapas de Ciro Gomes, Marina Silva e Alckmin participaram do debate (foto: Montagem com fotos de: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados; Dida Sampaio; Waldemir Barreto)

Discursos contra Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) marcaram o debate de candidatos a vice-presidente no Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira. Respectivos representantes das chapas que lideram pesquisas divulgadas na semana da eleição, general Hamilton Mourão e Manuela d'Ávila não participaram do programa.





Foram ao debate três candidatos: Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro Gomes (PDT); Ana Amélia (PP), representante de Geraldo Alckmin (PSDB); e Eduardo Jorge (PV), da chapa encabeçada por Marina Silva (Rede). Em meio a trocas de farpas e apresentação de propostas, os participantes do programa tentaram seguidamente se posicionar como opção de centro.





“A nossa candidatura é a que, se chegar ao segundo turno, tem mais condições de dialogar tanto com a centro-esquerda, quanto com a centro-direita, e chegar a uma vitória contra os extremos. A Marina é o ponto de encontro. Por isso, os extremos detestam e fazem uma campanha contra ela”, defendeu Eduardo Jorge.









Kátia Abreu disse temer ‘ditaduras de direita e esquerda’ ao criticar os extremos. “Estamos vendo nas pesquisas, em que 53% da população não concordam com esse duelo posto entre Bolsonaro e Haddad. Primeiro, começamos um movimento de rua com muitas faixas organizadas pela ‘volta dos militares’. Bolsonaro e um vice militar, um capitão e um general, já pregando o golpe, não aceitando o resultado das eleições. Tenho medo dos extremos. Tenho medo de uma ditadura de direita, Pinochet, e de uma ditadura de esquerda, Hugo Chávez. As duas são abomináveis”, disse.





Ana Amélia fez coro aos discursos de Eduardo Jorge e Kátia Abreu ao apresentar a própria chapa como ‘terceira via’. Durante o debate, os três tiveram poucos embates e mais concordaram que discordaram. “A terceira via verdadeira é Geraldo Alckmin, um governador de um estado que equivale a vários países, dada a relevância de sua economia”, disse. “Quem governou São Paulo terá a capacidade maior ainda de aceitar o desafio de governar um país que entra em 2019 dilacerado entre nós e eles”, completou.





Ausências





De acordo com a TV Cultura, o general Mourão enviou e-mail para dizer que as propostas estão no programa de governo da chapa. O vice de Bolsonaro não explicou os motivos de não ter participado do debate. Manuela d’Ávila, representante do PT de Fernando Haddad, alegou que ‘questões de agenda’ justificam a ausência.