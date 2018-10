Dias se junta a Ciro e critica Haddad: da prisão, Lula comanda campanha do PT

Após Ciro Gomes (PDT) atacar a aliança de Fernando Haddad (PT) com Eunício Oliveira (MDB) no Ceará, o candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, se juntou ao pedetista para atacar Haddad durante debate na TV Record, neste domingo, 30.



Alvaro citou reportagem da revista IstoÉ que aponta mandos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, sobre alianças do PT no pleito. "Lá da prisão, em Curitiba, o ex-presidente Lula comanda a campanha do PT com bilhetes e autoriza repasses de recursos." Haddad pediu direito de resposta, o que foi negado por comissão da emissora.