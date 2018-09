Acompanhe o penúltimo debate entre os presidenciáveis

A uma semana da eleição de 7 de outubro, oito candidatos a presidente da República participam na noite deste domingo (30) do penúltimo debate na televisão, promovido pela Record. Participam Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (Psol), Henrique Meirelles (MDB), Álvaro dias (Podemos) e Cabo Daciolo (Patriota). O candidato Jair Bolsonaro (PSL) não pôde comparecer porque ainda se recupera da facada que levou em um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no último dia 6 de setembro.



O debate, que privilegia o confronto entre os candidatos, é uma das últimas oportunidades de o eleitor indeciso acompanhar as propostas dos candidatos, já que a propaganda de rádio e televisão termina na quinta-feira (4). Neste mesmo dia, os presidenciáveis debaterão pela última vez na TV Globo.