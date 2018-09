Avenida Paulista recebe ato em apoio ao candidato Jair Bolsonaro

Manifestantes pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Protesto conta com um 'Pixuleco' gigante com metade do rosto do candidato do PT, Fernando Haddad (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP )

Em São Paulo, a concentração para a manifestação pró Jair Bolsonaro (PSL) acontece na Avenida Paulista, na altura do MASP e do Parque Trianon. Cartazes de apoio ao candidato e palavras contra o PT dão o tom. A organização aguarda a presença do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), o candidato ao Senado Major Olímpio (PSL) e o general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa do capitão.O protesto ocorre um dia depois de manifestações contra o candidato terem acontecido em todas as capitais do país e em cidades no exterior. Atos pró Bolsonaro também foram registrados no sábado, 29, em menor quantidade.A organização também promete subir um pixuleco com a cara do ex-prefeito de São Paulo e candidato à Presidência Fernando Haddad (PT). No caminhão de som, militantes ressaltam a participação feminina no evento - dizendo que as mulheres são mães, amigas, que cuidam da casa, dos homens e da família.A primeira a se pronunciar no carro de som foi a candidata a deputada federal pelo PSL, Carla Zambelli: "A nossa manifestação é verde e amarela. Nossa manifestação tem bandeira do Brasil e não de partidos. Somos movidos pelo amor por uma pessoa que vai mudar o País. Finalmente teremos paz com Jair Bolsonaro na Presidência. Ele é o único presidente que irá fortalecer a Polícia Federal. É a primeira vez em décadas que temos um presidente que fala de Deus com lágrimas nos olhos. O nosso estado é laico mas não é ateu", afirmou. Em seguida, a candidata iniciou uma oração, finalizada por "ele sim" pelos manifestantes presentes.