Brasília adere ao #EleNão e concentra manifestantes na área central da cidade

Vários manifestantes estão concentrados nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, para seguir em caminhada até a TV de Torre, na área central da capital. Eles participam do movimento #EleNão, que é contrário ao candidato do PSL à Presidência Jair Bolsonaro.



O grupo está reunido no local desde as 14 horas e pretende começar os atos às 16 horas, conforme a Polícia Militar informou. Mais pessoas chegam a todo momento e ampliam o número de manifestantes.



O protesto segue tranquilo, e três faixas das seis vias do Eixo Monumental estão fechadas para o trânsito de veículos - duas para a manifestação e uma para o controle da polícia.



A campanha #EleNão foi criada dentro de um grupo no Facebook que reúne 3,8 milhões de mulheres e está ganhando as ruas de várias cidades do Brasil e também de outros países como Alemanha, França, Suíça, Itália e Portugal.



Capitão da reserva e deputado federal por sete mandatos, Bolsonaro lidera as recentes pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno. As lideranças do movimento afirmam que a campanha é para alertar a população sobre as ideias de Bolsonaro, consideradas pelos participantes como "fascistas e machistas".