Candidatos ao governo de Minas participam de debate na TV

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Teve início no auditório do Sicepot-MG debate da Record TV com seis dos nove candidatos ao governo de Minas Gerais. Participam os candidatos Adalclever Lopes (MDB), Antonio Anastasia (PSDB), Fernando Pimentel (PT), Dirlene Marques (PSOL), Claudiney Dulim (Avante) e João Batista Mares Guia (Rede).





Já no primeiro bloco, em que os candidatos fizeram perguntas diretamente aos concorrentes, os dois primeiros colocados nas pesquisas tiveram um embate. Pimentel provocou Anastasia sobre seu apoio ao governo Temer. O candidato tucano retrucou sobre as finanças do Estado. “É impressionante como o candidato Pimentel tem a coragem de novamente se candidatar, ele que arruinou as finanças de Minas Gerais. Sem conhecer a máquina, ele cometeu graves equívocos. Que obra Pimentel realizou?”





As privatizações, o funcionalismo público e a segurança pública foram outros temas levantados pelos candidatos. “Precisamos implementar o sistema único de segurança pública. Com isso teremos integração de informações”, afirmou Claudiney Dulim.

No segundo bloco, os candidatos responderam a perguntas de jornalistas. As provocações continuaram. Mares Guia afirmou que Pimentel “não enfrentou a crise fiscal, fez populismo por quatro anos”. Já Anastasia disse que tudo em Minas Gerais desandou “pela ineficiência do governo Pimentel”.





No final do bloco, o candidato petista afirmou que estava “pacientemente escutando um monte de absurdos”. “Estou fazendo a campanha falando a verdade. Sugiro ao espectador que acesse o site As mentiras do Anastasia. Estão lá coisas até cruéis.”