Bolsonaro: não me arrependo de escolher Mourão como vice, é boa pessoa

O candidato do PSL a presidente, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, 28, que não se arrepende de ter escolhido o general Hamilton Mourão (PRTB) para ser vice na sua chapa, apesar das declarações polêmicas de Mourão sobre o 13º salário e o adicional de férias.



"Não me arrependo, é uma boa pessoa, patriota e tem bons serviços prestados", disse Bolsonaro, em entrevista concedida ao jornalista Boris Casoy, da RedeTV!, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o candidato está internado há 22 depois de ter levado uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.



Em palestra no Rio Grande do Sul, Mourão criticou o 13º salário e o adicional de férias. Após repercussão negativa, Bolsonaro cancelou agendas do vice e pediu para ele não dar mais declarações públicas até o fim da campanha. "É uma pessoa que precisa amadurecer um pouco no trato com a imprensa, para evitar fogo amigo", afirmou.



Líder nas pesquisas, Bolsonaro atacou o candidato petista, Fernando Haddad, que tem ficado em segundo lugar nos levantamentos de Datafolha e Ibope. "É um pau mandado do Lula. A principal meta dele é indultar Lula", disse o candidato do PSL.



O capitão da reserva também procurou minimizar o movimento de mulheres contra ele que criou a hashtag #Elenão. "O #Elesim é infinitamente maior", disse. O candidato afirmou que não acredita nos resultados das pesquisas e aposta em uma vitória no primeiro turno. "Pelo carinho que recebo, creio que a fatura será liquidada no primeiro turno", disse.



Bolsonaro declarou ainda que não quer vingança ao seu agressor, Adelio Bispo. "Quero a letra fria da lei", disse. "É um criminoso que tem de ser afastado da sociedade", acrescentou.