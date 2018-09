Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

Já que estamos em plena época da safra, vale antes o registro. Tipicamente brasileira, a jabuticaba é uma boa opção para equilibrar a saúde. Isso mesmo, a fruta é rica em cálcio, ferro e vitaminas B e C. Acha pouco? Ela ainda faz bem para a pele, cabelos e até para a circulação do sangue no organismo. Só que fez mal à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) que ficou irritado, muito irritado mesmo.



Sempre pelo twitter, ele logo lascou “O 13º salário do trabalhador está previsto no art. 7º da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas. Criticá-lo, além de ser ofensa a quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição”. O alvo é o seu próprio companheiro de chapa, o general Hamilton Mourão (PRTB), diante da declaração por ele feita: “Jabuticabas brasileiras: 13º salário. Como a gente arrecada 12 (meses) e pagamos 13º? O Brasil é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais”.



Com um tiroteio desses e amigos assim, Bolsonaro não precisa de inimigos. Afinal, quem não perdeu a caminhada no Barreiro, em Belo Horizonte, como não poderia deixar de ser, foi o tucano Geraldo Alckmin: “‘Mourão falou que o 13º é uma jabuticaba. Inadmissível isso. Cada bala disparada pelo revólver do Bolsonaro atinge a população”.



O PT também condenou o general, mas não perdeu a caminhada na voz da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. “Que moral tem o tucano pra criticar o fascista?” Logo depois da indagação, a petista ainda acrescentou: “muito oportunismo e cara de pau!”



O tiro em toda a campanha eleitoral deste ano, no entanto, veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandosvki: “Trata-se, a meu ver, de oportunidade única oferecida a este Supremo Tribunal para uma correção de rumos”. É óbvio que, indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso, fica claro que o rumo é Curitiba.



Resta combinar com o presidente do STF Dias Toffoli. Reiteradas vezes, já avisou que este assunto fica para o ano que vem e teve, no julgamento virtual, uma goleada, antes do pedido de vista de Lewandoswki, com o placar que estava em 7 a 1. Como é Corte Suprema, o jeito é aguardar, por mais improvável que seja uma definição tão rápida assim sobre o caso.



Só para lembrar, Ricardo Lewandowski é também o relator do caso que envolve Jair Bolsonaro, aquele do “vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre”! Só que para este o prazo final é até 8 de outubro, porque o ministro adiou por causa da facada, que dispensa maiores apresentações. Interessante será, se Bolsonaro for presidente eleito, a data será marcada para o dia seguinte?



Tan-tan-tan...

O tema da vitória ainda não existia em sua época, ficou eternizado de fato com Ayrton Senna, mas Emerson Fittipaldi, acompanhado da mulher Rossana, pelo jeito, já dá a vitória como certa. É dele a declaração: “Muito feliz e gratificante conhecer o Bolsonaro pessoalmente. Tenho certeza que será um governo que vai trabalhar para o povo e não o povo trabalhar para o governo. E fazer o Brasil prosperar, que eu desejo para meus filhos, meus netos e as próximas gerações de brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil”. Fittipaldi visitou ontem Jair Bolsonaro que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Sobre a música:

O compositor foi o maestro, arranjador e produtor musical Eduardo Souto Neto. E ele sim é um vitorioso. Citar apenas o tema da primeira edição do Rock in Rio de 1985, a primeira edição, é pouco. Basta a lista de músicas que compôs para gente como Toquinho, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, além de Agnaldo Rayol, Wilson Simonal e até Fagner com sua voz fanhosa. Foi também o diretor musical do programa Viva o Gordo, quando Jô Soares fazia o maior sucesso ainda na Globo.



Só rezando

É tudo o que precisa o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, pelo menos diante do que aconteceu na abertura da Expo Cristã, evento realizado por comunidades evangélicas. Ele foi vaiado duas vezes, ao chegar e quando subiu ao palco do evento. E olha que tentou minimizar e a emenda ficou pior que os cânticos entoados por lá: “O que eu vi foi uma plateia bem dividida. É que sempre existe aquele pessoal mais ruidoso. Se fizer uma pesquisa aí, vai dar uma votação bem dividida”. Quem representou Bolsonaro foi Magno Malta. Ele desistiu de ser vice, mas advogou para o amigo e fez troca com a facada: “Ah! Mas ele advoga a violência. Agora vai proibir facas nos restaurantes, nas churrascarias?”



Direto ao monte

Ele veio para o debate no SBT/Alterosa e aproveitou para fazer uma caminhada. Onde? Em uma feira religiosa, como não poderia deixar de ser. E já estará de volta ao seu retiro: “hoje mesmo eu estou ainda no monte. Hoje estou aqui com vocês, vou fazer uma entrevista aqui, pego o carro, vou para o Rio de Janeiro e vou direto para o monte agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Toda honra e toda Glória para Jesus”. Troque o hoje por ontem porque depois de tudo isso ele voltou para o seu retiro. Claro que se trata do Cabo Daciolo, do Patriotas. Ah! Voltou a dizer que vai vencer no segundo turno com 51%. A boa ideia é deixar ele falando sozinho mesmo lá no retiro.



Planejamento

“Você não tem vergonha na cara, não?” Assim foi o grito de um funcionário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em que o alvo foi o presidente Michel Temer (MDB), que estava presente. Depois que ele saiu, a emenda ficou pior ainda. O presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, disse: “a informação que temos é que é um rapaz que teve um problema médico, aparentemente de cunho psicológico ou psiquiátrico”. Pode até ser, mas as aparências, muitas vezes, enganam. Não é meu caro presidente do banco? Precisa responder não, afinal quem discursava era o ministro do Planejamento, Esteves Colnago Júnior. Planejaram muito mal, né?



PINGAFOGO



Em tempo, sobre a nota Planejamento: na mesa oficial do evento no Rio de Janeiro estavam também os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, e do Meio Ambiente, Edson Duarte, além do prefeito Marcelo Crivella e do governador, Luiz Fernando Pezão.



O coordenador-executivo da Campanha Lula/Haddad/ Manuela, José Sergio Gabrielli, o ex- presidente do PT Ricardo Berzoini e o coordenador da campanha em Minas Gerais (MG), o deputado federal Reginaldo Lopes estão em BH hoje.



Os três falarão sobre a agenda dos candidatos à presidência da República e a perspectivas do partido para o segundo turno. Uai, agenda? Campanha com Lula? Ele será candidato à Presidência da República. Combinaram com o Judiciário?



É Dia de Festa no Turismo! Isso mesmo, é informação oficial do Ministério. Criada no início para celebrar o Dia do Bacharel em Turismo, a ideia é transformar a data em Dia do Turismólogo por meio do Projeto de Lei 3629/12.



A profissão foi reconhecida em 2012 e tem bacharéis, tecnólogos, licenciados e provisionados. São perto de um milhão de profissionais. Sendo assim, tomara que o projeto seja aprovado logo. Afinal, quem sabe dá para gente fazer um pouco mais de turismo?