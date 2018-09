Candidatos gastam R$ 81,4 milhões com adesivos para eleições de 2018

Os adesivos que são distribuídos pelos partidos políticos a militantes e apoiadores como forma de publicidade para suas candidaturas custaram, até o momento, R$ 81,4 milhões. O gasto, classificado pelo TSE como “publicidade por adesivo”, figura entre os maiores nas campanhas até então. Gastou-se mais com a produção de adesivos do que com a criação de jingles (R$ 11,4 milhões), comícios (R$ 1,8 milhão) e mobilizações de rua (R$ 32,8 milhões).

A despesa com adesivos só não supera os gastos com Publicidade por materiais impressos, de R$ 225 milhões, a produção de programas de rádio, televisão ou conteúdo em vídeo, de R$ 156 milhões e de “serviços prestados por terceiros”, cujo conteúdo não está especificado no banco de dados do TSE, mas custou R$ 119 milhões.