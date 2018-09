Três em cada 10 eleitores mudariam voto para evitar que algum candidato ganhe

(foto: ELZA FIUZA AGENCIABRASIL-ABr )

A nova pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o Ibope trouxe os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) à frente nas intenções de voto.O levantamento também verificou outro aspecto do comportamento do eleitor, o chamado “voto útil”. De acordo com o instituto, cerca de três em cada dez eleitores mudariam o voto para evitar que determinado candidato ganhe o pleito.





Ainda de acordo com o CNI/Ibope, 28% dos eleitores consideram alta ou muito alta a probabilidade de mudar o voto até o dia da eleição, marcada para 07 de outubro. O comportamento foi justificado como medida para evitar que determinado candidato de quem o entrevistado não goste vença.





Apesar disso, a pesquisa ainda demonstrou que para 48% dos que responderam a pesquisa, a possibilidade de mudança de voto por esse motivo são baixas ou muito baixas.





A maior parte dos eleitores, no entanto, não pretende mudar de candidato para outro que esteja com maior chance de ganhar. Ao todo, 60% consideram essa opção baixa ou muito baixa. Já os eleitores que poderiam mudar o voto para outro candidato que esteja melhor posicionado nas pesquisas somam 16%.





Segundo Renato da Fonseca, gerente-executivo de Pesquisas e Competitividade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a prática de voto útil não caiu nas graças do eleitor que tem mantido suas convicções.



“Nota-se que são poucos os eleitores que praticariam voto útil, o que pode ser explicado pelo fato de a maioria dos eleitores de Bolsonaro e Haddad estarem bastante convictos com suas opções”, afirma.





Entre os candidatos, a pesquisa encomendada pela CNI demonstra que os eleitores de Geraldo Alckmin (PSDB) e de Ciro Gomes (PDT) são os que mais têm probabilidade de mudar de voto ara evitar que um candidato que não gostem. Entre os eleitores do tucano 36% consideram alta ou muito alta. Já os do Ciro 35% tem a mesma percepção. .



Em relação aos eleitores de Fernando Haddad (PT), 31% declaram ser alta ou muito alta a chance de troca, parcela que cai para 28% entre os eleitores de Marina Silva (Rede) e para 22% entre os de Jair Bolsonaro (PSL).