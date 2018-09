Sobre acenos ao centro, Haddad diz que plano de governo é 'guia' da campanha

Questionado sobre os acenos que vem fazendo ao centro visando um eventual segundo turno, o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou que seu programa de governo é o "guia" da campanha.



"Nós temos um plano de governo, aquele plano é o nosso guia. Entendemos que ali está o caminho para superação da crise", declarou o petista, ao chegar para o debate entre presidenciáveis no SBT.



Ele ainda afirmou que não se vê como alvo de adversários por estar em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno. Tendo sido atacado no último debate, na semana anterior, Haddad disse que também acredita não ter sido "alvo" na ocasião.



Ao falar com a imprensa antes do programa, Haddad disse que, se eleito, terá "obsessão" por gerar empregos.