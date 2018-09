Acompanhe debate entre os candidatos à Presidência no SBT

(foto: Reprodução/ SBT)

Polarização



A polarização da disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad – os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de votos – foi um dos temas discutidos no segundo bloco. Questionado se desistiria de sua candidatura em prol de uma aliança contra a disputa entre esquerda e direita, Geraldo Alckmin disse que é preciso “evitar que o PT volte ao poder e também a insensatez de um candidato que não tem as menores condições e representa o que há de mais atrasado e intolerante”.



m uma série de perguntas sobre propostas, Guilherme Boulos afirmou que pretende promover referendos para que os brasileiros opinem sobre temas como as reformas trabalhista e previdenciária. E também quer discutir com o povo o uso recreativo de algumas drogas. “Essa é uma discussão séria. A política de drogas no Brasil é uma insanidade, está matando jovens negros, encarcerando os jovens”, alegou.





Cabo Daciolo garantiu que vai manter a política de cotas para negros nas universidades e Henrique Meirelles ressaltou a importância de promover uma reforma da previdência para garantir que todos os brasileiros possam se aposentar no futuro. Questionado se chamaria o presidente Michel Temer (MDB) para ser seu ministro, foi evasivo: “sempre escolhi equipe de primeira qualidade”. “Sou ficha limpa”, continuou. Meirelles foi ministro da Fazenda do governo Temer e deixou o cargo em abril para disputar as eleições.





O SBT realiza nesta quarta-feira debate entre os candidatos à Presidência da República. Participam os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB), CAbo Daciolo (Patriota), Álvaro Dias (Podemos).Jair Bolsonaro não participa por estar internado.O primeiro bloco do debate entre os candidatos a presidente da República nestas eleições refletiu o clima beligerante desta campanha. Guilherme Boulos (PSOL) escolheu Geraldo Alckmin (PSDB) para fazer uma pergunta, que foi sobre as denúncias de desvio de recursos da merenda escolar em São Paulo, durante a gestão do tucano no governo paulista.Diante de um discurso sobre melhorais no sistema de educação, Boulos foi enfático: “Você apresenta um paraíso aí que não existe. Você sabe que não é nenhum santo. Você é o Sérgio Cabral que não está preso”, afirmou, referindo-se ao ex-governador do Rio de Janeiro, preso por corrupção.A tréplica foi no mesmo tom: “Sempre trabalhei, nunca invadi propriedades”, afirmou Alckmin, referindo-se ao fato que Boulos é uma das lideranças do movimento dos sem-casas. O tucano completou ainda que ninguém da sua equipe foi envolvido na máfia das merendas.As farpas entre Cabo Daciolo (Patriota) e Ciro Gomes (PDT) tiveram como tema a saúde. O militar questionou o ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula porque ele não foi a um hospital público na noite dessa terça-feira (25) para procedimentos médicos na próstata. O candidato ficou internado no Sírio Libanês, em São Paulo, até poucos minutos antes do debate.Ciro respondeu categoricamente: “Compreendo sua indignação e sou solidário a ela, mas sou daqueles poucos que podem pagar plano de saúde, e não sou demagogo para dizer o contrário”. Em alusão a uma frase do próprio Ciro no debate realizado na TV Bandeirantes, no mês passado, Daciolo afirmou que “a democracia é uma delícia”. Na ocasião Ciro disse a frase quando questionado por Daciolo sobre a participação dele na fundação da União das Repúblicas Socialistas da América Latina (Ursal).Fernando Haddad (PT) e Marina Silva protagonizaram outro momento de forte embate. Haddad questionou a candidata do Rede sobre propostas para geração de emprego e sobre teto de gastos e terceirização.Marina já partiu para o embate dizendo que atualmente o país “está no fundo do poço”, fruto da “corrupção” encabeçada pelo PT e MDB. Ela ainda disse que a situação foi agravada durante o governo Temer e acusou o PT de o ter colocado na Presidência, já que ee era vice na chapa da ex-presidente Dilma Rousseff.Na réplica, Haddad contra-atacou dizendo que Temer só está na Presidência, porque o partido da Marina e outras legendas se juntaram para dar “um golpe” e retirar a petista do poder. Ele voltou a questionar Marina sobre a posição dela sobre a Lei da Terceirização e Reforma Trabalhista.A candidata do Rede disse que é contrária a terceirização da atividade-meio e contra a reforma trabalhista. Ela acusou Haddad de ter “dois pesos e duas medidas” e disse que estará ao lado dos trabalhadores. “Vamos respeitar os trabalhadores porque temos compromissos com eles”, disse.Ao ser perguntado se apoiaria o Bolsonaro em segundo turno, o candidato Álvaro Dias disse que espera que o país não se enverede para o caminho da disputa entre a extrema direita e extrema esquerda. “Eu acredito no despertar do povo brasileiro não é possível que vão querer esse confronto entre candidatos da extrema-direita e extrema-esquerda.Sem responder se apoiaria Bolsonaro, Álvaro Dias ainda afirmou que pretende evitar a “volta de organização criminosa” e citou as mortes de Celso Daniel e outras mortes. “Não é possível que tenhamos novamente esse banho de sangue”.