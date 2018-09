Bolsonaro tem boa evolução clínica, diz boletim de hospital

O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, mantém boa evolução clínica e não apresenta sinais de dor ou infecção, informou o hospital Albert Einstein em boletim divulgado nesta quarta-feira, 26. O presidenciável está internado no local desde o último dia 7.



De acordo com o documento, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, o paciente realiza exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e faz caminhadas fora do quarto.



Medidas para prevenção de trombose venosa continuam sendo tomadas.



Bolsonaro se recupera de uma facada em um evento de campanha em Juiz de Fora (MG), no último dia 6.