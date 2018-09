Ciro confirma participação em debate, mas cancela viagens nos próximos dias

Com participação confirmada no debate desta quarta-feira, 26, no SBT, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, cancelou a agenda de viagens que faria entre amanhã e sexta-feira.



Por recomendação médica, após passar por um pequeno procedimento cirúrgico no fim da tarde de ontem, Ciro deverá descansar nos próximos dias. Assim, os atos em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, previsto para amanhã, e pelos três Estados do sul do País, na sexta-feira, não contarão com a presença do presidenciável.



De acordo com a assessoria do candidato, uma nova programação deve ser montada para sexta-feira, muito provavelmente na capital paulista.



Ciro segue no Hospital Sírio-Libanês, à espera de alta médica, o que deve ocorrer na próxima hora.