TJ-SP reduz em R$ 1,4 milhão por mês despesa com aluguéis

A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que "em busca de eficiência e economicidade", após trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado, obteve decisão judicial que deferiu a imissão provisória do TJ-SP na posse dos prédios números 38 e 100, da Rua Conde de Sarzedas, no centro histórico de São Paulo. Nas edificações funcionam o Museu do Tribunal e os Gabinetes dos Desembargadores do Direito Privado (Gade 23 de Maio e Gade 9 de Julho).



A decisão foi cumprida na última sexta-feira, 21, destacou a Comunicação Social do tribunal paulista. Os imóveis, que até então eram alugados pelo valor mensal de R$ 1,4 milhão, são objeto da Ação de Desapropriação nº 1059665-72.2017.8.26.0053.



A imissão foi deferida após realização de laudo de avaliação provisória dos imóveis e depósito do respectivo valor pelo Tribunal de Justiça. O TJ-SP estima que a medida vai possibilitar ao Judiciário paulista a redução de despesas no valor de R$ 16,8 milhões por ano.