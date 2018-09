Ciro Gomes deve receber alta pela manhã e ir ao debate do SBT, diz assessoria

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês na manhã desta quarta-feira, 26, e participar do debate do SBT, da Folha de S.Paulo e do UOL no fim da tarde. A informação é da assessoria de imprensa do pedetista.



Após exames, foi constatado que Ciro tinha um coágulo na próstata. Ele passou por um procedimento de cauterização de vasos da glândula no fim da tarde desta terça-feira, 25. O procedimento foi realizado pelo médico urologista Miguel Srougi.