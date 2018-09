Gleisi defende indulto a Lula, mas diz respeitar decisão do ex-presidente

(foto: Divulgação. Congresso Brasil Competitivo)

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse não ver problema em uma eventual concessão de indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao UOL, a parlamentar ressaltou que a concessão de indulto está prevista na Constituição. A declaração de Gleisi foi dada dias após o candidato do PT, Fernando Haddad, afirmar que, caso eleito, não vai tirar Lula da prisão.“Eu não vejo problema nenhum em o presidente eleito dar indulto ao presidente Lula. Isso aí é absolutamente normal. Mas nós vamos respeitar a decisão do presidente. Se ele não quer, nós vamos aceitar. Mas não haveria problema nenhum em fazê-lo”, diz ela.A senadora voltou a afirmar que Lula seria alvo de perseguição e citou a situação de outros políticos, como o ex-governador paranaense Beto Richa (PSDB), que foi preso durante investigação e solto na mesma semana.“Por que o Lula está preso? Para não ser candidato a presidente, para não governar de novo esse país. É uma sacanagem isso. Então, eu não veria problema nenhum (no indulto)”, afirmou Gleisi.Ao analisar a corrida eleitoral, a petista considerou possível ampliar a transferência de votos entre Lula e Haddad, projetando um cenário em que o candidato do PT termine o primeiro turno da eleição na liderança. “A meta é a gente ter esse eleitorado que era do Lula junto com a gente no primeiro turno”, disse Gleisi. Ele afirmou ainda que o PT não está atrás dos votos de Ciro Gomes (PDT), outro representante do campo da esquerda na disputa presidencial.“Os votos que o PT quer são os do povo brasileiro que estavam com o Lula. Nós temos muita gente que migrou para o branco e o nulo, que ainda está observando o cenário”, afirmou Gleisi.