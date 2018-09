Bolsonaro inicia dieta branda e faz caminhada fora do quarto, diz boletim

Internado no Hospital Albert Einstein, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) iniciou nesta terça-feira, 25, uma "dieta branda" com boa aceitação, conforme boletim médico divulgou nesta tarde.



Anteriormente, o presidenciável estava se alimentando apenas com dieta pastosa e líquida.



Além disso, Bolsonaro realiza exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto para prevenção de trombose venosa, dizem os médicos que acompanham o presidenciável. Ontem, ele concedeu uma entrevista à rádio Jovem Pan gravada no quarto onde está internado.



O boletim atesta que o candidato apresenta boa evolução clínica sem dor, sem febre e não há sinais de infecção.