Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

Quem informou foi o embaixador Nelson Antônio Tabajara de Oliveira: o presidente Michel Temer (MDB) vai abordar hoje, no discurso inicial que já faz tempo sempre cabe ao Brasil, o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) na valorização do multilaterismo nas relações internacionais. E ficou nisso, sem maiores detalhes.



Nem precisava. Afinal, o que interessa mesmo são os encontros bilaterais da agenda de Temer lá em Nova York. Alguns deles, bem complicados, já que inclui, entre outros, a Operação Carne Fraca, que prejudicou a exportação brasileira e não é pouco não. Há ainda muito receio diante dela mundo afora.



Mas é melhor tratar dos que podem render bons frutos, já que as tentativas entre o Mercosul e a União Europeia têm sido fracassadas, por causa do protecionismo por lá, embora ela condene quando os outros países mundo afora assim fazem. Tanto é que a novela já atingiu a maioridade. É isso mesmo, são 18 anos de negociação. Infrutíferas de fato até hoje. Vai mudar? Sei não…



De volta ao Brasil, enquanto Temer está nos Estados Unidos, seus interlocutores buscam uma maneira de deixar a sua marca. E nem é para aumentar a sua popularidade, muito antes pelo contrário. Talvez até receba um reconhecimento daqui a alguns anos, mas mexer na aposentadoria é sempre complicado. Daí a disposição dele de tentar aprovar a reforma da Previdência.



É isso mesmo, colocar o tema em pauta assim que as urnas estejam definitivamente fechadas. Por enquanto, nos bastidores como convém, concordam com a proposta de Jair Bolsonaro (PSL) e de Geraldo Alckmin (PT). Com Ciro Gomes (PDT) é diferente. Ele também acha necessário, mas com um formato novo do que está previsto, começando do zero. E tem ainda Fernando Haddad (PT). Entre os petistas é tema para deixar pra lá. Sabe-se lá até quando, mesmo que eleito.



O jeito então é tratar do tucano Geraldo Alckmin, já que ele desceu do muro para atacar. Com um único alvo: Jair Bolsonaro. Com direito a tiroteio, em trocadilho bem pensado provavelmente por seus marqueteiros. Basta a frase: “O primeiro tiro que ele deu foi no bolso do contribuinte, querendo aumentar imposto, diminuir Imposto de Renda para rico, onerando a classe média”.



O ex-governador paulista ainda acrescentou não seria “pau mandado de banqueiro”. O alvo, a proposta de recriação da CPMF. Pegou carona na declaração do economista de Bolsonaro, Paulo Guedes, que foi desmentido pelo candidato. Se não ofende, os banqueiros são a favor do Bolsonaro? Imprevisível como ele só? Deixa pra lá.



Se a campanha eleitoral anda cinematográfica, vale um registro: em queda livre na campanha e sem recursos financeiros diante disso, Marina Silva (Rede) dispensou os seus dois cinegrafistas que a acompanhavam em eventos de que participava. Pelo menos ela preservou os produtores de vídeo para o horário eleitoral e as propagandas na TV.



Uma voltinha

Ele tinha o direito de ouvir e aproveitou para espairecer um pouco. Como está preso, deixou o presídio da Papuda para ouvir duas testemunhas arroladas por seu irmão, deputado Lúcio Vieira Lima (MDB-BA). Aí fica fácil. É claro que se trata do ex-ministro-chefe da Casa Civil de Michel Temer (MDB) e da Integração Nacional na época de Lula Geddel Vieira Lima (MDB). Ele foi conduzido até o Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar os depoimentos. Neste processo, porque tem outros, Geddel é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



Nos trilhos

O deputado Domingos Sávio (PSDB-MG) conseguiu adiar por 30 dias o prazo para a renovação da concessão da Ferrovia Vitória/Minas, da Vale. Em cima da hora, já que ele seria encerrado ontem. Diante disso, nova audiência pública para discutir a questão será realizada, a pedido do deputado João Leite (PSDB), que preside a Comissão Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia Legislativa (ALMG). Ela será realizada em Governador Valadares, depois do primeiro turno da eleição. A Advocacia-Geral do Estado (AGE) também está no caso e requereu da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) a reativação do trecho que vai de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro para o trem de passageiros.



Quem paga?

Primeiro, a coisa séria. Presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, que preside também o Supremo Tribunal Federal (STF), em seu primeiro ato sancionou a lei que torna crime a importunação sexual e aumenta a pena para estupro coletivo. Agora o registro da coluna, em tradução simultânea. Toffoli deveria é importunar os corruptos país afora que cometem um grande estupro coletivo nas contas públicas. Parece brincadeira de mau gosto, mas não é. Afinal, somos nós os brasileiros que pagamos a conta.



Ela merece!

Por fim… Já que na política dá uma vontade danada de perder a esportiva, expulsar de campo e colocar no camburão os corruptos país afora, vale dar boa notícia e voltar ao topo do mundo com o devido cumprimento à jogadora Marta. Ela sim é um exemplo a ser seguido pelos brasileiros. A persistência dela fala por si. Depois de alguns anos, ela se sagrou a melhor do mundo com direito ao recorde de receber o prêmio pela sexta vez. A última vez tinha sido em 2010. Palmas para ela, porque ela merece, ao contrário de boa parte dos nossos políticos.



PINGAFOGO



Já que falamos na voltinha do ex-ministro Geddel Vieira Lima que, algemado, foi acompanhar depoimentos no Supremo Tribunal Federal (STF), para ser justo vale o registro de que também o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) fez da cadeia o seu comercial.



“Peço com muita súplica o seu voto, como se fosse em mim...” Assim escreveu Cunha pedindo apoio para sua filha e candidata Danielle para a Câmara dos Deputados. Se vai render ou tirar votos dela, melhor esperar a lista da eleição ser divulgada.



Já que falamos da brasileira Marta, vale registrar que, entre os homens, o ego de Cristiano Ronaldo deve estar em frangalhos. Ele perdeu para o croata Modric, que jogou mesmo um bolão na seleção de seu país que encheu os olhos e pena que não levantou o caneco. Bem, Modric levantou.



Os assessores do presidente Michel Temer devem ter sido rápidos diante da nova pesquisa eleitoral, já que ele, em entrevista à Bloomberg, já adiantava a ascensão de Fernando Haddad na disputa pela Presidência da República.



Sendo assim, o jeito é ficar por aqui, já que não dá para estar em Nova York, como Michel Temer, e muito menos assistir a algum show da Broadway, que estão sempre entre os melhores do mundo. Fazer o quê, né?