Ibope: Sartori tem 31% na disputa pelo governo do RS; Eduardo Leite vai a 26%

O governador José Ivo Sartori (MDB) e o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para o primeiro turno da disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 21.



Sartori tem 31% das intenções de voto e Leite tem 26%. Considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Em relação ao levantamento anterior, feito entre os dias 10 e 12 de setembro, Sartori variou dois pontos - ele tinha 29% - e o tucano também oscilou para cima - tinha 25%.



O candidato Miguel Rossetto (PT), ex-prefeito de Poro Alegre, tem 12% da preferência do eleitorado gaúcho. Na semana anterior, ele tinha o mesmo índice. Jairo Jorge (PDT) aparece na sequência, com 6%, e é seguido por Julio Flores (PSTU), Mateus Bandeira (NOVO) e Roberto Robaina (PSOL), que figuram com 1%. O candidato Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) não pontuou.



Votos em branco e nulos somam 13%. Entre os entrevistados, 10% dos eleitores se declaram indecisos.



Nas simulações de segundo turno, há empate técnico entre Eduardo Leite (40%) e José Ivo Sartori (37%). Enfrentando Rossetto, o emedebista venceria por 45% a 29%. Em uma disputa entre os candidatos do PSDB e do PT, Eduardo Leite ganharia de Miguel Rossetto por 47% a 23%.



O Ibope ouviu 1.204 eleitores de 18 a 20 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul sob o protocolo RS-07856/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00497/2018.