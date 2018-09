Alckmin elogia carta de FHC, mas diz que não vai procurar candidatos no momento

O candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, elogiou nesta sexta-feira, 21, a carta publicada na véspera pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas disse que, no momento, não vai procurar os demais candidatos classificados como de centro.



O tucano, que cumpre agenda de campanha em Recife, disse que não vai fazer o movimento, sugerido por FHC, em respeito às demais candidaturas. "Não vou procurar candidatos. A ideia é uma reflexão junto ao eleitorado", disse.



Em uma carta divulgada na quinta-feira, 21, nas redes sociais, o ex-presidente voltou a defender uma união de candidatos à Presidência contra aqueles que apostam em "soluções extremas". Sem citar Alckmin no texto, FHC disse ainda que a convergência deveria se dar em torno de quem apresentar mais chance de ganhar a eleição.



Após a publicação, o ex-presidente escreveu em seu perfil no Twitter que "quem veste o figurino" é Alckmin.



"O importante é que não podemos ir para os extremismos, os radicalismos. Nesses próximos 15 dias, teremos uma definição. A situação do Brasil é grave, o País tem pressa e não pode errar, porque quem paga a conta é o povo", disse o ex-governador de São Paulo.