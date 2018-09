'IVA é bom imposto, mas não deve ser introduzido na Constituição', diz Arida

A reforma tributária proposta pelo PSDB na campanha presidencial prevê a implementação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em substituição ao modelo atual, comentou o economista Pérsio Arida, principal assessor econômico de Geraldo Alckmin no pleito presidencial.



"A economia é dinâmica e muda o tempo todo. Hoje o IVA é o melhor imposto", afirmou. Para implementar a medida, entretanto, o economista não acredita que a melhor maneira seja via Emenda Constitucional. "Quando se fala de IVA, não é colocá-lo na Constituição, mas sim como substituto de outros impostos", afirmou Arida.



"Propomos desconstitucionalizar algumas políticas econômicas", disse. "São itens que precisam estar no Orçamento. A economia tem que estar pronta para responder a desafios que mudam toda hora", explicou o economista.



"Em grandes economias, os governos endereçam algumas medidas de cunho orçamentário e não há grandes discussões, como ocorre aqui sobre inconstitucionalidade das medidas", explicou o economista do PSDB durante sabatina realizada pelo Grupo Estado em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).