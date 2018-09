Marina: Brasileiros têm de estar unidos para dar no 1º turno o voto do coração

A candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, repetiu o mantra que tem usado para comentar a queda das intenções de voto e pregou "o voto com o coração" no primeiro turno.



A declaração foi dada após o debate das emissoras católicas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Marina também falou da necessidade de "dar férias ao PT, ao MDB e ao PSDB".



Questionada sobre a disputa dentro da campanha do concorrente Jair Bolsonaro (PSL), Marina disse que há curto-circuito na chapa concorrente.



Durante o debate, Marina disse que "o Posto Ipiranga" de Bolsonaro estava "pegando fogo", em referência às divergências dele com o economista Paulo Guedes.