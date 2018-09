Datafolha: no 1º turno, Bolsonaro 28% e Haddad, 16%; Ciro 13%; Alckmin 9%

A intenção de voto no candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, oscilou dois pontos para cima desde a última sexta-feira, 14, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o levantamento, candidato passou 26% para 28%. Já Fernando Haddad (PT), cresceu três pontos, 13% para 16%, e assumiu a segunda colocação.



Ciro permaneceu com 13%, mas permanece tecnicamente empatado com o candidato petista, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais. Empatado com o pedetista no limite da margem de erro, está Geraldo Alckmin (PSDB), que manteve os 9%. Marina Silva, por sua vez, oscilou de 8% para 7% e está empatado com o tucano.



Alvaro Dias (Podemos) e João Amoêdo (Novo) permaneceram com 3% e Henrique Meirelles (MDB) oscilou para 2%. Guilherme Boulos (PSOL) e Vera Lúcia (PSTU) também permaneceram com 1%. Cabo Daciolo (Patriota), João Goulart Filho (PPL) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram.



Votos brancos e nulos passaram de 13% para 12% Não souberam ou não opinaram, de 6% para 5%



A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram ouvidos 8.596 eleitores em 323 municípios de todo o País entre 18 e 19 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o código BR-06919/2018. (Marcelo Osakabe e Sergio Caldas - marcelo.osakabe@estadao.com e sergio.caldas@estadao.com)