Estaremos no segundo turno e vamos ganhar a eleição, afirma Alckmin em sabatina

O candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 18, que, apesar do desempenho enfraquecido nas pesquisas eleitorais, sua chapa tem condições de crescer consideravelmente. "Vamos estar no segundo turno e vamos ganhar as eleições", disse, durante sabatina no Fórum Páginas Amarelas, da revista "Veja".



A estratégia para melhorar o desempenho e chegar ao pleito decisivo no fim de outubro, comentou, é reforçar à população nas próximas semanas que Jair Bolsonaro (PSL) não é a melhor chance de derrotar o Partido dos Trabalhadores. "Muitas pessoas bem intencionadas querem votar no Bolsonaro porque entendem que ele pode derrotar o PT. É o contrário: ele é o passaporte para a volta do PT, pois a eleição é em dois turnos", avalia Alckmin. "Bolsonaro perde para qualquer candidato no segundo turno", reforçou o tucano.



Em relação às declarações recentes do senador Tasso Jereissati, de que o PSDB teria uma parcela de culpa nas atuais condições do cenário econômico, Alckmin enfatizou que não houve questionamento da legitimidade do resultado eleitoral em 2014. "Usaram uma declaração honesta do Tasso de forma desonesta. Sou admirador do Tasso, autocrítica é importante e o que ele fala eu endosso", afirmou o ex-governador de São Paulo.