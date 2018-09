Alckmin relembra experiência de 2006 para prever que dá para chegar ao 2º turno

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, se fiou na experiência de sua primeira disputa ao Palácio do Planalto, em 2006, para demonstrar confiança de que é possível reverter a estagnação nas pesquisas de intenção de voto e chegar ao segundo turno. Em entrevista ao Jornal da Globo, o tucano fez novo apelo ao voto útil contra o PT, argumentando que Jair Bolsonaro (PSL) perderia para o candidato do partido, Fernando Haddad.



"Se pegar a eleição que fui candidato, a 12 dias (da eleição) a diferença minha para Lula (ex-presidente, que tentava a reeleição) era de 24 pontos na pesquisa. Na hora que abriu a urna, eram 7. (Tiramos) uma diferença de 17 pontos em 12 dias. Nós não estamos a 12 dias, mas quase 20 dias", disse o tucano na entrevista, que foi gravada na noite desta terça-feira, 18, e não mencionou os resultados do último levantamento Ibope/Estadão/TV Globo.



Alckmin disse ainda que parte do eleitorado que hoje sinaliza voto em Bolsonaro está, na verdade, com receio da volta do PT, mas que o capitão reformado do Exército é, na verdade, o "passaporte" para a volta do partido do ex-presidente Lula por causa de sua alta rejeição. "O Bolsonaro tem a maior rejeição. Eu tenho uma das menores. Então acredito que na última onda, que é a que vale, nós vamos chegar lá", disse.



Segundo a pesquisa Ibope, Alckmin oscilou para baixo, de 9% para 7%, enquanto Bolsonaro passou de 26% para 28% e Haddad saltou de 8% para 19%. Nas simulações de segundo turno, o presidenciável do PSL empata com os principais adversários e vence Marina Silva (Rede).