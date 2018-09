Pesquisa Ibope: Bolsonaro, 28%; Haddad, 19%; Ciro, 11%; Alckmin, 7%; Marina, 6%

Segundo turno

Nova pesquisa Ibope divulgada na noite desta terça-feira mostra o deputado Jair Bolsonaro (PSL) à frente da disputa pelo Palácio do Planalto com 28% das intenções de voto. Porém, o novo levantamento mostra o petista Fernando Haddad na segunda posição com 19% crescendo 11 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.506 eleitores entre o último domingo e hoje. O nível de confiança é de 95%.Jair Bolsonaro (PSL): 28%Fernando Haddad (PT): 19%Ciro Gomes (PDT): 11%Geraldo Alckmin (PSDB): 7%Marina Silva (Rede): 6%Alvaro Dias (Podemos): 2%João Amoêdo (Novo): 2%Henrique Meirelles (MDB): 2%Cabo Daciolo (Patriota): 1%Vera Lúcia (PSTU): 0%Guilherme Boulos (PSOL): 0%João Goulart Filho (PPL): 0%Eymael (DC): 0%Branco/nulos: 14%Não sabe/não respondeu: 7%Quando comparado com a pesquisa do Ibope divulgada em 11 de setembro, Bolsonaro subiu dois pontos percentuais, passando de 26% para 28%. Já Fernando Haddad saiu de 8% e agora está com 19%, subindo 11 pontos percentuais.O candidato do PDT, Ciro Gomes, manteve os 11% apurados naquela data.Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou negativamente dois pontos percentuais. Em 11 de setembro ele estava com 9% das intenções de voto e agora está com 7%.Marina Silva (Rede) também caiu, porém, três pontos percentuais. Deixou os 9% e agora registrou 6%. Os indecisos se mantiveram em 7% e os brancos ou nulos caíram de 19% para 14%.Na simulação de 2º turno Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) aparecem empatados com 40% das intenções de voto. O petista subiu de 36% para 40% e Bolsonaro manteve os 40%.Em simulação com Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro registra 39% e o pedetista 40% das intenções. O caracteriza que estão tecnicamente empatados.Bolsonaro também aparece numericamente empatado com Geraldo Alckmin (PSDB) com 38% das intenções de voto, segundo o levantamento.Apenas no confronto direto com Marina Silva (REDE) Bolsonaro venceria, segundo a pesquisa. O deputado ficaria com 41% contra 36% da ex-senadora.