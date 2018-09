Em aceno às mulheres, Marina lança plano para criar 2,5 mi vagas em creches

A candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, anunciou nesta terça-feira, 18, o plano Vida Digna, que reúne uma série de iniciativas em saúde, educação e cuidado com a mulher e tem o objetivo também de ampliar em 2,5 milhões as vagas em creches. "Educação da primeira infância. Ela precisa ser cuidada", disse, em referência a uma de suas principais plataformas de governo.



A candidata da Rede visitou hoje o Centro de Parto Humanizado Casa Angela, no Jardim Mirante, em São Paulo, instituição conveniada ao SUS. A agenda é um aceno ao eleitorado feminino, grupo em que Marina perdeu espaço de forma maciça nas últimas semanas. Ela liderava nas pesquisas de intenção de foto entre as eleitoras, mas acabou perdendo força.



Além das creches, o plano pretende ampliar o tempo de licença paternidade e, futuramente, dar a possibilidade de se criar uma licença parental, que possibilite o compartilhamento do período de licença entre mães e pais.



Diálogo entre PT e PSDB



Marina fez duras críticas aos diálogos entre PT e PSDB que, segundo ela, seriam uma forma de combater a Operação Lava Jato diante da vitória de alguma das siglas.



"PT e PSDB nunca conversaram para discutir os problemas da saúde, da segurança pública, da situação de sofrimento que a população está vivendo. Por que conversar agora? Com certeza o assunto deve ser que quem ganhar, sendo um deles, vai combater a ferro e fogo a Lava Jato. É isso que eles querem conversar e é isso que eles têm conversado por baixo do pano", afirmou.



Voto válido



A busca por conquistar o voto válido da população tem atraído diversos candidatos, como o tucano Geraldo Alckmin e o pedetista Ciro Gomes. A prática, segundo especialistas, tem contribuído para o recuo de Marina nas pesquisas de intenção de voto. A candidata da Rede, entretanto, defendeu que o eleitor não deve jogar fora seu voto logo no primeiro turno. "Numa democracia, numa eleição de dois turnos, a gente não pode inutilizar o voto no primeiro turno. No primeiro turno a gente vota no candidato do sonho. E é isso que estamos debatendo com a sociedade brasileira", afirmou.