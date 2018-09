Temer participará de premiação de associação do setor de construção em SP

O presidente Michel Temer deixou o Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira, 18, e seguiu para o Palácio do Jaburu, onde se reunirá com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Por volta das 18h30, Temer segue para a Base Aérea de Brasília. Ele viajará para São Paulo para participar da cerimônia de premiação da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) e a previsão é que retorne ainda hoje a Brasília.



Ao longo da tarde, Temer realizou despachos em seu gabinete no Palácio do Planalto e também manteve reuniões com ministros como Raul Jungmann (Segurança Pública), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Gustavo Rocha (Direitos Humanos) e Eduardo Guardia (Fazenda).



Pela manhã, o presidente teve uma audiência com deputados federais dos Estados Unidos. A comitiva foi liderada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados americana, Ed Royce. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, Temer falou sobre avanços nas relações entre os dois países, como a conclusão do acordo Céus Abertos.