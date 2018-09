TRE indefere candidatura de Marcelo Candido ao governo de SP; candidato recorre

A Justiça Eleitoral indeferiu o registro da candidatura do ex-prefeito de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, Marcelo Candido (PDT), ao governo do Estado. Candido foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa após ter sido condenado em ação de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito na época em que foi prefeito.



Ele ocupou o cargo de 2005 a 2012. A assessoria de Candido informou que o Diretório Estadual do partido recorreu da decisão e que a campanha continua "normalmente".