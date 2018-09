Ibope/RR: Anchieta sobe para 41%, Denarium vai a 29% e Suely Campos cai para 9%

O ex-governador Anchieta Júnior (PSDB) segue na liderança da disputa ao governo de Roraima, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira, 17. A intenção de voto no tucano passou de 36% na semana passada para 41%.



O empresário Antônio Denarium (PSL) vem em segundo lugar, com crescimento de 20% para 29%. A atual governadora Suely Campos (PP) caiu de 14% para 9%. O senador Telmário Mota (PTB) passou de 7% para 4%. Fábio (PSOL) oscilou de 3% para 2%.



Votos brancos e nulos oscilaram de 11% para 9%, enquanto os que não souberam ou não opinaram caíram de 9% para 5%.



A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 812 eleitores entre 13 e 16 de setembro. O protocolo da pesquisa no TRE é o RR-03455/2018 e no TSE é o BR-07549/2018.