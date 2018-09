Raquel concorda com PF para esticar inquérito dos Portos por 15 dias

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 17, em que concorda com a prorrogação por 15 dias das apurações do inquérito dos Portos, que investiga o presidente Michel Temer. A prorrogação foi solicitada pela Polícia Federal.



Agora cabe ao ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, decidir sobre o prazo. A opinião da PGR foi pedida pelo ministro no último dia 11.



Esta é a quarta vez que a PF pede a prorrogação da apuração. A terceira (e mais recente) prorrogação do prazo foi concedida em agosto por Barroso.



O inquérito apura se empresas que atuam no Porto de Santos, como a Rodrimar e o Grupo Libra, foram beneficiadas por medidas que atingiram o setor portuário.



Inicialmente, as investigações miravam, além de Temer, Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), ex-assessor do presidente e ex-deputado federal, Antônio Celso Grecco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente, dono e diretor da Rodrimar.



Ao longo da apuração, entraram também na mira o amigo do presidente, João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, e executivos do Grupo Libra. Todos negam envolvimento em irregularidades.



Quando a PF pediu mais 15 dias para as apurações, a Rodrimar informou que "que a própria PF já concluiu em relatório de março, enviado ao STF, que não foi beneficiada pelo decreto dos portos".