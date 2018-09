No 1º bloco do debate, Doria e Márcio França travam embate sobre precatórios

O primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo foi marcado pelos embates entre João Dória (PSDB) e Márcio França (PSB), e entre Luiz Marinho (PT) e Paulo Skaf (MDB) - os quatro principais colocados nas pesquisas eleitorais. No primeiro bloco, os candidatos puderam escolher a quem direcionar suas perguntas.



O governador Márcio França se voltou a Doria, questionando se o tucano tinha ciência sobre a quantidade de precatórios devidos pelo Estado. E provocou: "Doria acelera, mas se não engatar, o carro não anda. Quanto São Paulo deve de precatórios? É importante responder. Tem que saber a dívida de São Paulo. Fale o número". França prometeu ainda que, como governador, conseguirá pagar 40% das dívidas em precatórios.



Doria defendeu uma gestão eficiente no pagamento dos precatórios, sem prejuízo às partes envolvidas, e lembrou que o ex-governador Geraldo Alckmin, do seu partido, entregou as contas do Estado no azul. "Farei isso também, com boa gestão." Doria ainda rebateu França: "São Paulo precisa de boa gestão. O que você (França) não faz. Inibe contratos com prefeitos do interior. Você falhou como governador. Suspendeu contratos porque eles não o apoiam. Quero falar sobre propostas."



Por sua vez, Marinho direcionou sua pergunta para Skaf, ressaltando sua ligação ao governo de Michel Temes, de quem é colega de partido, e ao apoio a reformas impopulares, como a trabalhista. "O senhor é do partido do Temer, que deu o golpe, tirou direitos trabalhistas. É o homem do pato da Fiesp. Tem lado na disputa. Você e Doria apoiaram a reforma trabalhista. Você continua apoiando essa reforma?", atacou Marinho.



Skaf, por sua vez, reiterou apoio às reformas, mas sem citar o nome de Temer. "Reformas estruturais e modernização das leis são necessárias. Trabalho remoto, por exemplo, era proibido. Também era proibido tirar férias dividido em três vezes. O mundo vive um novo momento", rebateu.



Ainda no primeiro bloco, o candidato Marcelo Cândido (PDT) se voltou a Marinho e salientou que "as pessoas não estão satisfeitas com o PSDB e não apontam o PT como solução. Precisamos de novas ideias", disse.



A candidata Lisete Arelaro (PSOL) manteve um debate com Rodrigo Tavares (PRTB), aliado do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Lisete disse que as mulheres estão mobilizadas contra Bolsonaro, o que foi questionado por Tavares.



O jornal "O Estado de S. Paulo" realiza neste domingo um debate com os candidatos das eleições 2018 ao governo do Estado de São Paulo. O evento é realizado em parceria com a TV Gazeta, Rádio Jovem Pan e Twitter.