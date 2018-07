Manifestantes bloqueiam rodovia Régis exigindo a queda dos três Poderes

Um grupo de 60 manifestantes bloqueia as duas pistas da rodovia Régis Bittencourt desde a tarde desta terça-feira, 17, exigindo a queda dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e uma intervenção militar.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio já causou 10 km de congestionamento nas duas pistas e ocorre entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Ainda de acordo com o órgão, a manifestação já afeta outras rodovias próximas, como a Raposo Tavares.



Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, o grupo não está disposto a negociar sua saída de maneira pacífica.