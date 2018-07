Franco: 'Novo é partido pequeno, talvez com poucas chances de eleger presidente'

São Paulo, 17 - O ex-presidente do Banco Central e coordenador do programa econômico do pré-candidato à Presidência da República, João Amôedo, Gustavo Franco, reconheceu que o Novo é um projeto político recente e um partido pequeno. "Talvez com poucas chances de eleger o presidente." Mas ele completou que as ideias defendidas pelo partido podem servir de exemplo e inspiração para quem assumir o Planalto. A declaração foi dada no evento Prêmio Finanças Mais, do Grupo Estado, nesta terça-feira, 17, em São Paulo.



Franco explicou que o Novo tem ideias diferentes não só para a agenda econômica, mas "índole e personalidade clara". Além disso, afirmou que, em suas bases, o partido se assemelha com o PT no início por também buscar uma base social ampla, que, no caso, são os empreendedores.



(Thaís Barcellos, Francisco Carlos de Assis e Cinthia Decloedt)