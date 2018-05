'Aceitei o convite porque Alckmin pode retomar o sonho do Plano Real', diz Bacha

São Paulo, 17 - O economista Edmar Bacha declarou nesta quinta-feira, 17, que aceitou o convite para participar da campanha do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) por acreditar que ele é o "único que pode unir o Brasil e retomar o sonho do Plano Real".



"Alckmin reúne três qualidades: não tem nem mais um tostão no bolso além do que tinha quando entrou na política, tem experiência e traz segurança", disse Bacha, que foi apresentado na equipe de Alckmin junto aos economistas José Roberto Mendonça de Barros e Alexandre Mendonça de Barros.



"A ideia do Plano Real era derrotar a inflação para abrir caminho para um crescimento sustentável. Hoje voltamos a crescer pouquinho, mas a ideia é reunir uma agenda para ter uma expansão mais vigorosa", acrescentou.



Responsável pela proposta para o comércio exterior do plano de governo, Bacha defendeu a abertura como forma de melhorar a produtividade da economia brasileira e disse que o objetivo é se espelhar no exemplo da agricultura, que tem alta competitividade no mundo. "Abertura é essencial, Brasil está totalmente alijado das cadeias produtivas mundiais", criticou.



(Marcelo Osakabe e Adriana Ferraz)