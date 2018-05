Pimentel envia LDO à Assembleia sem prever fim de calamidade financeira

Pimentel disse que o estado segue no esforço para encerrar a calamidade financeira (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A. Press)

Em meio a um pedido de impeachment, e à paralisia dos trabalhos Legislativos, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais para 2019 chegou à Assembleia na noite desta quarta-feira (16), com previsão de uma receita de R$ 98,8 bilhões. Na mensagem, Pimentel indica que o quadro de calamidade financeira ainda não tem previsão de ser superado.“Os parâmetros estabelecidos sinalizam o compromisso permanente com o reequilíbrio das contas públicas e a reversão do quadro de calamidade financeira decretado no exercício de 2016”, informa o petista na mensagem, repetindo o que havia sido dito na LDO anterior. Ainda de acordo com Pimentel, o esforço será para melhoria das condições de vida e trabalho de toda a comunidade.Na exposição de motivos enviada, o governador Fernando Pimentel (PT) e o secretário de Planejamento e Gestão Helvécio Magalhães não informam as despesas e o déficit total previsto.De acordo com a mensagem, a receita subirá R$ 93 bilhões para os R$ 98,8 bilhões previstos em 2019, um crescimento de 6,25%. Helvécio informa que o estado continuará implementando esforços para conter o crescimento das despesas e prevê uma redução anual do deficit primário (diferença entre receitas e despesas, descontadas as operações financeiras), chegando a um resultado positivo em 2020.A previsão é que o governo feche 2018 com um rombo de R$ 676 milhões, valor que será reduzido para R$ 647 em 2019. Para 2020, o resultado previsto é um saldo de R$ 214 milhões.O Estado de Minas pediu ao governo e ao Legislativo a previsão de gastos do estado em 2019 mas até o momento não obteve a informação.