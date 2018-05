Bancada do MDB no Senado se reúne com Meirelles para tratar de pré-candidatura

Brasília, 16 - A bancada do MDB está reunida há cerca de uma hora com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles para tratar da sua pré-candidatura à Presidência da República. Apesar de o encontro constar na agenda oficial, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE), decidiu não participar. Os senadores Renan Calheiros (AL), Jader Barbalho (PA), Roberto Requião (PR) e Zezé Perrella (MG) também estão ausentes.



O encontro foi decidido na última reunião da bancada do Senado, na semana passada, por iniciativa do senador Eduardo Braga (MDB-AM). O objetivo é entender as propostas de Meirelles como pré-candidato do partido à Presidência para que a sigla tenha algo a oferecer diante de possíveis alianças com outros partidos. Outro assunto que deve ser debatido é o financiamento de uma eventual campanha do emedebista, que promete bancar sua própria empreitada.



Oficialmente, a líder da bancada, senadora Simone Tebet (MS), convocou a reunião para que Meirelles fizesse uma exposição sobre o Cenário Econômico 2018. Meirelles ligou para ela no último sábado, 12, para confirmar sua presença nesta quarta.



(Julia Lindner)