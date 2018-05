Ex-governador do Maranhão Epitácio Cafeteira morre em Brasília

Epitácio Cafeteira (foto: Neidson Moreira/O Imparcial - São Luís 17/04/2009 )

O ex-governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, faleceu ontem (13), aos 93 anos. Cafeteira morava em Brasília, onde estava em uma UTI residencial, devido ao delicado estado de saúde. A morte foi comunicada nesse domingo (13) pelo sobrinho do ex-governador, o deputado estadual Rogério Cafeteira (DEM).O corpo de Cafeteira será velado em São Luis, na Assembleia Legislativa. O sepultamento será no fim da tarde desta segunda (14) no Cemitério do Gavião. O ex-governador deixa viúva Isabel Cafeteira, uma filha e dois netos.A Prefeitura de São Luís e o Governo do Maranhão decretaram luto oficial por 7 dias pela morte do político. Ao longo de sua trajetória política Cafeteira também foi governador do Maranhão (1987 - 1990), prefeito de São Luís (1966 – 1969)e, por três mandatos consecutivos, deputado federal (1975 a 1987)."Minha homenagem ao ex-governador do Maranhão Epitácio Cafeteira. Ele foi também deputado federal, senador e prefeito de São Luís. Que Deus o acolha. Meu abraço solidário para toda a família, especialmente ao líder do nosso governo na Assembleia, deputado Rogério Cafeteira", declarou por meio de nota o governador do estado, Flávio Dino (PcdoB).O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, também lamentou a morte do ex-governador. “ Que Deus conforte a todos neste momento de perda e de dor”.Outro político que divulvou nota sobre a morte de Cafeteira foi o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE) “É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do ex-governador e senador do Maranhão Epitácio Cafeteira. Que a família e seus amigos recebam o nosso sincero sentimento de pesar e solidariedade. E que possamos todos seguir seu exemplo de trabalho em favor do desenvolvimento do seu Estado”, destacou.O ex-presidente da República, José Sarney lembrou que os dois inciaram na política juntos. "Com o falecimento do governador Epitácio Cafeteira, o Maranhão perde uma de suas maiores lideranças políticas e uma das mais marcantes personalidades de sua história contemporânea. Como prefeito de São Luís, deputado federal, governador do Estado e senador da República, Cafeteira deixou a marca de uma personalidade forte, um líder popular e um bom administrador”, ressaltou.Cafeteira nasceu na Paraíba, mas construiu a carreira política no Maranhão. Ele foi prefeito de São Luís (1965/1969) e pelo estado do Maranhão foi eleito deputado federal por três mandatos (1975/1987) e senador (1991-1999 e 2007/2015).