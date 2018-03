Temer recebe Ivo Sartori e deputados gaúchos e à tarde embarca para eventos em SP

Brasília, 13 - O presidente Michel Temer recebe na manhã desta terça-feira, 13, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, e a bancada do MDB gaúcho na Câmara dos Deputados. O encontro terá início às 10h.



Às 13h, Temer embarca para a capital paulista, onde terá dois compromissos: cerimônia de abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (às 15h) e cerimônia de assinatura de ato entre a Apex e a empresa Siemens Global (às 16h).



A agenda do presidente não informa se ele voltará ainda nesta terça para Brasília. Mas a previsão é de que Temer permaneça no Estado até quarta-feira, dia 14, quando visitará a cidade de Ribeirão Preto para a cerimônia de abertura da safra de cana 2018/2019.



(Luci Ribeiro)