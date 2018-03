Toffoli autoriza perícia médica em Jorge Picciani

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou perícia médica no presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (MDB), com o fim de analisar a possibilidade de concessão de domiciliar ao emedebista. O deputado estadual está preso preventivamente na cadeia pública de Benfica, no Rio. O ministro acolheu medida cautelar no âmbito de habeas corpus movido pelos defensores.



A defesa alega que Picciani "foi submetido a complicadíssima cirurgia, de quase dez horas de duração, destinada à retirada completa da bexiga e da próstata, para eliminação de tumor maligno". O Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a realização de perícia.



(Luiz Vassallo, Julia Affonso e Fausto Macedo)