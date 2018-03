Coluna do Baptista Chagas de Almeida

(foto: EM/D.A Press )

O motivo faz todo o sentido: “O foco será uma agenda atual que debaterá o fenômeno das fake news, o discurso do ódio e demais questões de costumes envolvendo diversidade cultural, racial e religiosa”. O lançamento do debate na Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo será amanhã.Quanto a “uma espécie de laboratório que se dedicará à pesquisa, formação e produção de conteúdo em liberdade de expressão”, da FGV, melhor deixar pra lá. Uma espécie? Animal ou vegetal? Brincadeiras à parte, é coisa séria a discussão sobre as fake news, embora seja quase impossível impedir que as notícias falsas se alastrem pela internet.O que é notícia de fato, totalmente verdadeira, é a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, de não pautar o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como não está na agenda, a questão é se algum dos ministros vai colocar em mesa a questão. Se um deles vai remeter a decisão sobre Lula ao plenário, o melhor é esperar.Também é fato, não fake news, o registro: “O presidente não fará a reunião se não houver passos concretos e ações concretas a serem tomados pela Coreia do Norte”, avisou Sarah Sanders, a porta-voz da Casa Branca. Deixou claro que um encontro do presidente Donald Trump com o ditador Kim Jong-un vai depender de ações concretas. Tradução simultânea, não doinglês, do aviso mesmo: mísseis que podem atingir os Estados Unidos.Já Trump, depois de pressionado a cancelar o encontro, declarou: “Grande progresso sendo feito, mas as sanções vão continuar até que um acordo seja alcançado. Encontro sendo planejado! ”. É o presidente norte-americano aderindo ao PSDB. Tucanou. Subiu no muro. Não na muralha da China, que também mandou os seus recados para fazer pressão contra a Coreia do Norte.Bem, já que o assunto foi o muro e a muralha, não dá para resistir. Quem subiu foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Avisou que só vai escolher o seu companheiro de chapa, o candidato a vice-presidente, em julho ou agosto. Se é para esperar, só resta desejar um bom domingo a todos.“Uma grande caravana está sendo organizada pela Associação dos Empregados de Furnas (Asef), sediada no Rio de Janeiro, para conduzir todos os trabalhadores da empresa, associados, efetivos, contratados e terceirizados, para participarem da audiência pública que irá debater o processo de privatização da estatal na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. A proposta é do deputado estadual Emidinho Madeira (PPS).” O detalhe mais importante: “O ônibus irá sair no dia 12/3 (2ª feira), às 5h, da Rua Mena Barreto, 160 – Botafogo (Portaria de Furnas Escritório Central) e irá retornar no final do evento (já de noite no mesmo dia) para o Rio de Janeiro”.O trocadilho vem de Pedro Gustavo de Andrade, da Fazenda Ponta do Farol: “Leitor de sua coluna, me surpreendi com a ousadia da notícia de que o deputado Carlos Melles estaria vindo a Minas como papagaio de pirata do presidente Temer. Somente com a proteção militar presidencial ele teria a coragem de pisar na região do Oeste e Sul mineiros, maiores produtores de café do Brasil, para não ser alvo de vaias e revolta dos produtores. Saiba você que, despoticamente à frente, por uma eternidade, da Cooparaíso, fraudulentamente a levou à bancarrota, prejudicando milhares de pequenos e médios produtores. Fui um deles, perdendo toda a produção de uma safra inteira”.Era para ter sido aqui em Minas Gerais, ao vivo e em cores, mas como não teve jeito de o presidente Michel Temervir, o jeito foi gravar vídeo e postar nas redes sociais. É a decisão de favorecer a infiltração da água e evitar a erosão para recuperar as nascentes e o manejo do solo em 7,2 mil hectares de área do Rio da Integração Nacional. “Você alimentando o rio está também alimentando a transposição.” Já deu para matar a charada. É o Rio São Francisco. Tem que manter isso, viu, presidente? Mesmo com o custo de R$ 2 bilhões. O número que interessa, bacia afora, é 12 milhões de votos.“Fico grato por vossa atenção e em Brasília, estamos à disposição.” Prestando atenção, foi a reunião, semana passada, no auditório do Royal Golden Hotel, em Belo Horizonte, de vereadores e vereadoras de 58 municípios mineiros, representando cada microrregião do estado. O motivo? “Participar ativamente das decisões administrativas e políticas do estado de Minas, com projeto Vereadores no Comando, e eleger um senador saído do seio da classe dos vereadores.” Se a frase é esta, melhor uma vereadora, não é mesmo?O melhor seria não fazer propaganda do site mantido com a contribuição sindical que os trabalhadores pagam, mas tem hora que é necessário registrar: “E ainda agora, com a farra entreguista do governo Temer, sobretudo com a venda da Embraer, uma empresa de importância estratégica para a soberania do Brasil, as Forças Armadas continuam em silêncio, o que pode ser interpretado como aprovação tácita das ações entreguistas do presidente golpista”. Cobrar dos militares um golpe? Silêncio? Foi isso mesmo que foi escrito? Golpe de Estado?. Já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tucanou, subiu no muro, tem trilha sonora. Vem do Pink Floyd (), in English: “All in all you’re just another brick in the wall”. Ou seja Trump, em resumo, você é apenas mais um tijolo no muro.. O “fogo e fúria como o mundo nunca sentiu de antes” agora virou “aprecia que os EUA estão trabalhando para resolver o problema diplomaticamente” no lugar de ameaças que teria dito o presidente chinês Xi Jinping. Trump tucanou mesmo.. “Já alinhado com o líder (GM)? GM meu amigo? Se é com GM vou precisar confirmar com ele. Posso dizer que foi 3%?” Melo responde: “Exatamente, GM que esteve pessoalmente com vc. Ele solicitou o valor comentado por PA.”. Tradução simultânea: GM é o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Paul Altit, ex-executivo da Odebrecht, e tem ainda os ex-deputados “Z e V”, Carlos Zaratini e Cândido Vacarezza.. Sendo assim, mesmo com notícia já registrada, sem 3% ou qualquer outro percentual, o melhor para o BCA é parar por aqui e aproveitar o dia com a família. Um bom domingo (BD) a todos.