Gleisi: Sociedade toda está olhando para o Supremo, não só Lula

São Paulo, 09 - A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira, 9, que a sociedade toda espera uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de revisar o entendimento que permite a prisão após segunda instância. O cenário pode afetar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que espera no Supremo uma reversão do entendimento para se livrar de eventual prisão.



"A sociedade toda está olhando para o Supremo, não é só o Lula", disse Gleisi, ao chegar para o "Fórum Nacional Brasil que o povo quer", organizado pelo PT e pela Fundação Perseu Abramo na capital paulista. Ela repetiu que espera que o STF "cumpra eu dever constitucional" ao afirmar que a execução da pena só é possível após o trânsito em julgado do processo, ou seja, até serem esgotados todas as possibilidades de recursos na Justiça.



Alianças. A presidente do partido disse que o PT está conversando com outras legendas e que alianças no cenário nacional estão concentradas no campo da centro esquerda. Ela ressaltou, porém, que outras possibilidades podem ser discutidas no Estado, citando o eventual apoio do PT ao PSB em Pernambuco.



Quadrilhão



Ao comentar o processo que corre na Justiça sobre o "quadrilhão do PT", que em parte foi submetido para a primeira instância, mas que permanece no Supremo na parte que investiga a senadora, Gleisi disse que a ação "é um escândalo" e que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava "equivocado" quando apresentou a denúncia.



(Daniel Weterman)