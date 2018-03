Temer chega a São Paulo, onde tem compromissos privados

São Paulo, 09 - O presidente da República, Michel Temer, chegou no início da tarde desta sexta-feira, 9, em seu escritório no Itaim Bibi, bairro da zona sul da capital paulista.



Temer veio a São Paulo apenas com compromissos privados. Mais cedo, o presidente cancelou a participação em um evento em São Roque de Minas (MG), por conta do mau tempo.



No domingo, Temer deve embarcar para o Chile, onde participa da posse do presidente Sebastian Piñera.



(Marcelo Osakabe)